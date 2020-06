Marcel Ciolacu despre liberalii lui Orban: Sunt ridicoli

Președintele PSD, MARCEL Ciolacu, a declarat că decizia Guvernului de a ataca legea privind dublarea alocațiilor copiilor la CCR este ridicolă: ”Noi avem o lege, am auzit că «Vom ataca la CCR». Ce ataci la CCR, Orbane? Ordonanța ta de prorogare a termenului? Noi asta am respins în Parlament. El a mințit cu bună știință. Noi în Parlament ne-a venit OUG emisă de Guvernul condus de Ludovic Orban, de prorogare a termenului, noi am respins această ordonanță de prorogare a termenului. Şi-a atacat propria ordonanță la CCR, sunt ridicoli. Dacă noi am respins-o, trebuia să emiți o nouă ordonanță de prorogare a termenului. Am înțeles că are ceva cu noi, dar ce are cu copiii?”

Ludovic Orban este din ce în ce mai criticat pentru refuzul de a dubla alocațiile copiilor, o măsură decisă în Parlament și susținută, prin promulgare, chiar de președintele Klaus Iohannis. Conform declarațiilor venite de la Guvern, măsura ar fi inaplicabilă din cauza lipsei fondurilor. Ceea ce nu explică liberalii este de ce nu se încearcă o identificare a unor fonduri în acest sens, mai ales ținând cont de faptul că aceștia au avut disponibilitatea de a plăti despăgubiri în avans, ceea ce sugerează că bani ar fi totuși disponibili, dacă ar fi căutați și administrați profesionist.

Voci apropiate de PSD susțin că decizia de atacare la CCR a măsurii dublării alocațiilor copiilor este una menită a tergiversa lucrurile și a amâna cât mai mult acordarea drepturilor cuvenite unor milioane bune de copii. Social democrații cred că Orban dorește să prelungească acest joc cât mai mult posibil pentru a nu plăti drepturi firești acordate de Parlament. Tot social democrații menționează că ideea indisponibilității fondurilor este total eronată. În timpul guvernării PSD, s-a decis, tot în Parlament, creșterea alocațiilor copiilor, fără ca măsura să aibă, inițial, o acoperire bugetară. Însă, au fost identificate resurse materiale pentru intrarea în act a măsurii din două motive majore: pentru că lucrurile decise în Parlament trebuie să fie aplicate întocmai de Executiv, indiferent de culoarea sa politică, aceasta fiind forma cea mai clară a democrației și pentru că viitorul copiilor nu trebuie să fie subiect de șicane politice.

Liberalii lui Orban nu doresc nici creșterea pensiilor cu 40%, atât cât prevede legea. Cel mai probabil, toate aceste refuzuri vor genera un impact extrem de puternic asupra preferințelor electoratului pentru actualul Guvern.