Marcel Ciolacu, despre motiunea de cenzura: PSD nu are 233 de voturi, dar nici partidele opozitiei nu au numarul necesar de voturi

Presedintele Camerei Deputatilor, social-democratul Marcel Ciolacu, a declarat astazi ca, matematic, PSD nu are 233 de voturi in plenul reunit al Parlamentului, dar nici cele cinci partide de Opozitie care au initiat motiunea de cenzura nu au acest numar de voturi. "In primul rand, o motiune de cenzura trece cu 233 de voturi. In acest moment, ma refer exclusiv matematic, in functie de apartenenta la fiecare partid, PSD nu are aceasta suma de 233 de parlamentari. Asta e o veste proasta. Exista si o veste buna: nici cele cinci partide adunate nu fac 233. Vom vedea joi la motiunea de cenzura cine va avea castig de cauza", a spus Ciolacu, la Palatul Parlamentului, dupa citirea motiunii de cenzura ...