Marcel Ciolacu, dupa ce a fost ales președinte al PSD: Vreau sa se auda pana la Vaslui

Marcel Ciolacu a fost ales președinte al PSD, iar în discursul susținut după câștigarea alegerilor a ținut să-i transmită un mesaj liderului PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, cel care îl acuza că vorbește ireverențios la adresa foștilor lideri PSD. Ciolacu i-a transmis că el se uită în oglindă dimineața și vede cât este mare sau de înalt.

Citește și: Cozmin Gușă, date din sondajele interne ale PSD și PNL, pentru Capitală: Firea a luat un avans considerabil

Dragi camarazi, votul de astăzi nu este dat lui Marcel Ciolacu, votul de astăzi este dat unei echipe a PSD. Marcel Ciolacu vă asigură de 2 lucruri și vreau să fiu auzit de la București până la Vaslui. Marcel Ciolacu, când se trezește dimineața se uită în oglindă și vede foarte bine și cât este de înalt și cât este de mare.

Mă simt împlinit pentru că visul meu și al domnului Stănescu, am reușit să facem cea mai puternică echipă la PSD. Este adevărat, cu toții suntem trecători, este adevărat că în viitor am putea fi competitori, dar acesta nu este un lucru rău. Vreau să avem o altă abordare în interiorul PSD și în afara PSD, să nu mai semănăm neîncredere între noi. Printre multele defecte pe care le am, am și o calitate, aceea de a mă ține de cuvânt întotdeauna.