Marcel Ciolacu, dupa cifrele finale BEC: Avem cel mai bun scor politic din București, PSD are capacitatea sa se remonteze

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara, dupa aparitia rezultatelor finale pentru primaria Capitalei, ca este un scor solid, chiar daca partidul a pierdut 5 din 6 primari.

„Am avut cel mai bun scor politic pe Bucuresti, se datoreaza in primul rand Gabrielei Firea. Vedem ce ne aduce viitorul in urmatorii 4 ani. Oricum, avem o pozitie solida si in sectoare. Nu este o infrangere dezastruoasa. PSD are capacitatea sa remonteze si sa revina peste 4 ani, dupa acest scor”, a declarat Marcel Ciolacu.

Din cei 55 de consilieri generali din Primăria Capitalei, PSD a obținut cele mai multe mandate pentru ca a primit cele mai multe voturi:

PSD - 21 mandate / 32,37 % voturi

USR PLUS 17 mandate / 26,98 % voturi

PNL 12 mandate / 19,31 % voturi

PMP 5 mandate / 7,82 % voturi

