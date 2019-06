Marcel Ciolacu, dupa sedinta PSD: ''Vom vedea cine isi depune candidaturile. Nu exclud''

Marcel Ciolacu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor, a declarat, dupa sedinta PSD, ca se va organiza congres in luna iunie pentru ca unii vor stabilitate. Marcel Ciolacu: Numai prostii n-au emotii Presedintele Camerei Deputatilor a evitat sa spuna daca isi va depune candidatura pentru vreo functie. De asemenea acesta a precizat ca nici pemierul Viorica Dancila nu si-a anuntat candidatura. "Prioritatea mea este motiunea si a ramas in continuare. Matematic nu e nicio problema", a declarat Marcel Ciolacu, dupa sedinta PSD. In ceea ce priveste candidaturile, Ciolacu a spus ca "Vom vedea cine isi depune candidaturile. Nu exclud, nu includ. Trebuia o analiza mai aprofundata, sa ne facem planu ...