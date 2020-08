Marcel Ciolacu: Exista varianta ca PSD sa aștepte pronunțarea CCR pe moțiunea de cenzura / VIDEO

Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri seară, la Antena 3, în legătură cu faptul că Guvernul ar putea ataca la CCR depunerea moțiunii de cenzură în sesiune extraordinară, că PSD ar putea aștepta să se pronunțe judecătorii constituționali.

„Am văzut că e nouă temă dacă va ataca Guvernul. Se poate discuta moțiunea (pana la verdictul CCR), dar spre deosebire de Klaus Iohannis, eu respect deciziile CCR. Am discutat cu colegii mei si a ramas ca vineri ne vom intalni din nou in CEX si vom decide politic cum e cel mai bine. Exista aceasta varianta. Vom face adresă la CCR să aibă prioritate (pana la alegerile locale). In cazul de motiuni, alegeri, poate sa aiba prioritate. Exista in regulamentul CCR o asemenea optiune. Nu asteptam redactarea, totusi. Nu, categoric. Dar este o decizie politica, o sa o iau impreuna cu colegii mei”, a declarat Marcel Ciolacu.

