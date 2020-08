Marcel Ciolacu, fara raspunsuri dupa lipsa cvorumului la moțiune: In doua zile vom decide/ VIDEO

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a părăsit sala de ședințe după ce numărătoarea parlamentarilor prezenți a arătat că nu există cvorum de ședință pentru votarea moțiunii de cenzură. Acesta a precizat că se va discuta despre excluderea parlamentarilor PSD care au absentat, iar dacă moțiunea s-ar fi votat, ar fi trecut.

Liderul PSD nu a putut oferi răspunsuri despre ce urmează în continuare, variantele fiind depunerea unei noi moțiuni de cenzură, având în vedere că începe sesiunea ordinară, sau o nouă încercare pentru supunerea la vot a moțiunii care trebuia să se voteze azi.

„PSD nu are 233 de voturi. Am incercat sa creăm o majoritate. Nu s-a facut cvorumul. Nu s-a votat motiunea. Categoric vom lua o decizie politica si vom anunta. In doua zile vom avea un comitet politic national. Sunt discutii pentru ca s-a intrat intr-o sesiune ordinara. Avem dreptul de depune o motiune sau de a vota aceasta motiune”, a declarat Ciolacu.