Marcel Ciolacu: Guvernul imprumuta 40.000 de Euro pe minut. PNL ingroapa Romania

Noul lider PSD, Marcel Ciolacu, i-a acuzat vineri pe liberalii aflați la guvernare că împrumută 40.000 de Euro pe minute în contul României, că „aruncă în aer” cursul de schimb și astfel „explodează” ratele și creditele românilor și că împing „premeditat” România în deficit bugetar excesiv. „Concluzie: PNL face reformă. Îngroapă România!”, a scris șeful The post Marcel Ciolacu: Guvernul împrumută 40.000 de Euro pe minut. PNL îngroapă România appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.