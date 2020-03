Marcel Ciolacu și-a impus punctul de vedere - PSD va vota impotriva Guvernului Cițu

PSD a decis în unanimitate de voturi ca social-democrații să fie prezenți în Parlament și să voteze împotriva Guvernului Florin Cîțu, anunță Antena3.

Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, că parlamentarii partidului vor fi imparţiali la audierile miniştrilor propuşi în Cabinetul Cîţu, adăugând că îi e greu să creadă că un ministru care a avut până acum de trei ori un vot negativ de la parlamentari va primi de această dată un unul pozitiv.

"Să fie imparţiali, să pună ce întrebări consideră de cuviinţă şi votul în continuare. Acum, îmi e greu să cred că un ministru care a avut până acum de trei ori un vot negativ de la parlamentari, şi nu numai de la parlamentarii PSD, şi de la celelalte grupuri parlamentare, va primi de data aceasta un vot pozitiv. Cu alte cuvinte, nu cred că se deşteaptă cineva peste noapte", a afirmat Ciolacu, întrebat după şedinţa grupului parlamentar al PSD ce vor face social-democraţii la audierile miniştrilor în comisii.

El a spus că urmează ca PSD să ia o decizie privind votul la şedinţa de învestire a Guvernului Cîţu.

"Categoric că vom veni şi vom spune. Ce pot să vă spun cu exactitate: vom respecta Constituţia, legile ţării şi regulamentul Camerei şi al Senatului", a precizat Ciolacu.

Întrebat în legătură cu faptul că săptămâna trecută spunea că va fi prezent şi va vota împotriva Guvernului Cîţu, Ciolacu a spus: "Eu, categoric. Decizia este aceeaşi".

La şedinţa grupului parlamentar, potrivit acestuia, au fost discutate toate scenariile.

"Este normal faţă de colegii mei să punem toate scenariile şi să le cântărim şi să le discutăm, Am spus că, dacă, Doamne fereşte, ar exista o decizie să votăm Guvernul Cîţu, în afară de impactul politic, totuşi, destul de consistent sau - cine ştie - se declanşează o criză şi mai mare în România, nu o întrevăd în mod deosebit, am luat în calcul şi acest lucru", a explicat Ciolacu.

Întrebat dacă are în vedere sesizarea CCR, liderul PSD a menţionat: "Eu, de obicei, după cum aţi văzut, am făcut sesizări la Curte când am ştiut că am şi un temei juridic foarte bine fundamentat. Dacă va exista acest temei, vom face".

Audierea miniştrilor propuşi în Guvernul Cîţu va avea loc în comisiile parlamentare marţi, miercuri şi joi, şedinţa Parlamentului pentru învestire urmând să fie stabilită după audieri, au decis Birourile permanente reunite.