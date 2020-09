Marcel Ciolacu ii avertizeaza pe parinți ca se pune la cale AMENDAREA lor, daca nu iși trimit copiii la școala: Exista doua Romanii

Marcel Ciolacu a abordat, la România TV, posibilitatea amânării alegerilor locale şi a începutului anului şcolar, în condiţiile în care numărul de noi infectări cu COVID continuă să fie foarte mare zilnic.

"Am fost plecati in teritoriu si vreau sa va spun ca lumea nu este incantata sau interesata de alegeri. Romanii si primarii sunt interesati de inceperea scolii, indiferent de culoare politica. Primarii si-au facut datoria, avem scolile pregatite, dar nici pana acum nu se stie nici cu manualele, cum se va desfasura, a venit si aceasta idee cu scoala online. Guvernul Orban stie ca este o minciuna, pentru ca peste 5000 de localitati nu sunt pregatite. Deschidem online, dar nu am dat nicio tableta.

Au venit cu ideea amanarii, ceea ce nu e nici o problema din punctul nostru de vedere, dar copiii trebuie sa mearga la scoala.

Normalitatea ar fi fost ca ministrul de Interne sa vina in Parlament sa explice cum se vor desfasura alegerile, iar ministrul Educatiei cum va incepe scoala. Nu vor sa aiba acest dialog, au aceasta atitudine sfidatoare de aproape un an. Vin si promit, dar nu avem masti, oferim masti gratuite dar platite de parinti, nu sunt testate cadrele didactice sau nedidactice.

Tot ceea ce face guvernul este sa minta. Promit si nu au nimic sub control. Nu sunt pregatiti pentru inceperea scolilor, asta trebuia pregatit din vara. Nici studentii nu stiu. Amana tot felul de decizii, singura lor grija sunt alegerile locale. Nu poti sa deschizi scolile si sa nu testezi niciun cadru didactic, este nepermis. Sunt 3,3 milioane de elevi, nu pot sta acasa, si-asa s-a stat atata timp. Solutiile se gasesc la guvern. Sa vina sa explice foarte clar cum se va desfasura inceputul scolii, raspunsul nu este la opozitie.

Este lipsa de pregatire, nu s-au cumparat masti, depozitele de la Unifarm sunt pline de masti, dar acolo sunt anchete, nu sunt toate manualele, nu s-au cumparat tablete.", a spus liderul PSD.

Ciolacu s-a referit şi la posibilitatea ca părinţii ce nu-şi vor lăsa copiii la şcoală, de frică, să fie amendaţi, învăţământul fiind obligatoriu.

"Este o lipsa de transparenta si credibilitate a guvernului. Este posibil, nu este o noutate, si in timpul starii de urgenta romanii erau amendati, iar guvernanti aveau voie sa faca ce vor. Exista doua Romanii: una a guvernului, unde prioritatea sunt alegerile locale, si cea a romanilor, unde prioritatea este inceputul scolii. Asta este discrepanta dintre romani si guvern."

Ciolacu s-a referit şi la creşterea cu 20% a alocaţiilor, deşi acestea trebuiau dublate, conform legii. Preşedintele PSD afirmă că banii ar fi existat în vistieria guvernului, dar premierul îi foloseşte pentru a racola primari din rândurile social-democraţilor.

"Impactul bugetar ar fi fost de vreo doua miliarde. Banii acestia exista, nu a mai existat niciun premier sa aiba acesti bani la dispozitie. Dar Orban repartizeaza banii catre primarii, pentru a cumpara primari. Fondul de rezerva este pentru calamitati, nu a avut nimeni fondurile astea in fondul de rezerva. Ii pastreaza pentru transferurile de primari. Nu am socotelile USR, dar de la judetul Giurgiu au plecat 27 de primari pe listele PNL. Cu doua saptamani inainte au aparut poze cu o intalnire a acestora cu secretarul general al guvernului si Orban. Asta este Romania normala, promisa de Iohannis in campania electorala. Parerea mea este ca nu e o pierdere, au plecat in jur de 122 de primari la PNL. Numai la PNL, pentru ca erau luati de mana, dusi la domnul ministru Grinda, care le promitea proiecte si le semna anumite contracte. Vor vedea ca au fost pacaliti. Noi nu avem niciun santier de anvergutra. Inteleg ca lucrarile la centura Bucurestiului s-au oprit astazi, pentru ca au fost gasite niste vestigii dacice. Nu e nicio gluma.", a adăugat Ciolacu.

