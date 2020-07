Marcel Ciolacu ii cere lui Ludovic Orban sa spuna in Parlament daca pot fi organizate alegerile

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat marţi că Guvernul este responsabil de organizarea alegerilor locale şi i-a solicitat premierului Ludovic Orban să vină în Parlament şi să spună dacă scrutinul poate fi organizat.

"Legal, responsabilii cu organizarea alegerilor sunt cei de la Guvernul României. Eu am transmis o scrisoare premierului Orban - şi domnul Robert Cazanciuc, preşedintele Senatului, a semnat cu mine scrisoarea - ca prim-ministrul să vină în faţa plenului reunit al Parlamentului şi să spună foarte clar dacă au scăpat situaţia de sub control şi vedem că s-au luat noi măsuri de restricţii. (...) Astea sunt atribuţiile constituţionale. Când vrei să guvernezi, să fii prim-ministru, ai şi beneficii de a sta în izolare la Vila Lac cu piscină, dar ai şi responsabilităţi. Responsabilitatea domnului Orban este clară: să vină să spună nu numai clasei politice, ci şi românilor dacă pot fi organizate alegeri, dacă pot fi deschise şcolile şi să dea lămuriri şi asigurări că românii vor merge în siguranţă, în ceea ce priveşte sănătatea lor, în ziua alegerilor. (...) Este atributul Guvernului să organizeze alegeri, nu este atributul clasei politice", a declarat Ciolacu, la TVR1.În opinia sa, situaţia generată de pandemia de COVID-19 îi depăşeşte pe guvernanţi."Situaţia a scăpat de sub control, românii nu mai au încredere în acest Guvern, acest Guvern este lipsit total de credibilitate şi din punctul nostru de vedere acest Guvern trebuie să plece", a spus Ciolacu.El a catalogat drept o "tâmpenie" ideea ca scrutinul să fie organizat în două zile.Liderul PSD a susţinut că nu are nicio comunicare cu premierul Ludovic Orban."Ce să vorbesc cu Ludovic Orban? El a adus infractori şi interlopi în Guvern care iau primarii PSD, îi duc la Compania Naţională de Investiţii, îi mint că le dau bani, dacă cumva primarii refuză şi după ce le fac aceste oferte de proiecte şi de bani, încep şantajul asupra lor", a afirmat Ciolacu, arătând că se referă la secretarul general al Guvernului.El a susţinut că nu are "date de profunzime" pentru a lua o decizie în ceea ce priveşte alegerile."Am primit astăzi prima informare de la ministrul de Interne - strict secretă, deci nu pot să vorbesc de ea", a spus liderul PSD.Ciolacu a amintit că a făcut trei solicitări către Executiv cu privire la stenogramele din şedinţa de guvern când au fost adoptate 25 de OUG şi au fost numiţi prefecţi."Mâine dimineaţă voi face plângere la contencios şi voi obţine chiar dacă nu doresc aceste informări şi atunci vor fi şi publice", a declarat el.El a mai afirmat că noile măsuri propuse de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă trebuie lămurite, explicate şi respectate.