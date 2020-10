Marcel Ciolacu II IA APARAREA lui Alexandru Rafila: Și Orban știe adevarul despre familia sa

Liderul PSD Marcel Ciolacu refuză să facă un pas în spate privind candidatura lui Alexandru Rafila pe listele PSD pentru parlamentare. Ciolacu spune că Rafila plătește tributul intrării în politică și că cei care îl atacă susținând că tatăl său a fost securist știu bine adevărul.

"Vă repet, mâine o să vă punem toate listele la dispoziție. Simona Maia Teodoroiu este fost judecător CCR. Mă bucură acest lucru, este un specialist în domeniul justiției. Înțeleg că va candida la Senat. Căutăm în acest moment să aducem câți mai mulți specialiști în Parlamentul Românie. Este reforma evidentă în PSD, e un lucru foarte evident. Mi-am și cerut scuze ieri domnului Rafila. Eu am plătit acest tribut. Când intri în politică așa e. Și domnul Orban știe bine adevărul despre familia sa. Eu știu că România are doi specialiști recunoscuți internațional, pe domnii Rafila și Cercel, poate Orban se consultă cu Anisie", a declarat Ciolacu.

Nu am avut discuții cu domnul premier Orbam, cunoaște numărul meu. Organizarea alegerilor este atributul Guvernului. Dacă are vreo problemă și are nevoie de un specialist din PSD ne poate contacta în acest ultim ceas.