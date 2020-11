Marcel Ciolacu il CONTREAZA pe Ludovic Orban: 'Sa nu mai iasa cu minciuni! Mi-am dat demisia și dupa primul mandat'

După ce Ludovic Orban l-a acuzat că minte că prin demisie nu va mai beneficia de pensie specială, Marcel Ciolacu a intervenit și l-a contrat pe omologul său din PNL. Ciolacu îi transmite lui Ludovic Orban că și după primul său mandat de deputat, în 2016, a demisionat, la final, tot pentru a nu beneficia de pensie specială.

"Am o rugăminte către Ludovic Orban, cel puțin în spațiul public să nu mai iasă cu minciuni. Eu sunt la al doilea mandat, dar și la finalul primului am făcut același gest, pentru a nu beneficia de pensia specială.

Citește și: Blocaj în Guvern! Violeta Alexandru s-ar fi izolat cu tot cu ștampila de la minister! Adrese oficiale zac pe birouri

Așa am simțit eu că este corect. După 4 ani, fac același gest. Exact ce a afirmat și premierul Orban, dar spunând o minciună mare, că am un mandat întreg," a afirmat Ciolacu la Realitatea PLUS.

Potrivit paginii oficiale a Camerei Deputaților, mandatul lui Marcel Ciolacu în legislativul 2021-2016 a încetat pe data de 19 decembrie, prin DEMISIE.

Citește și: Vești pentru toți elevi din România! Când s-ar putea redeschide școlile

Liderul PSD a precizat, pe de altă parte, că și partidul său are un proiect pentru reglementarea pensiilor speciale: "Noi am propus impozitarea, pentru că atunci nu trebuie modificate 20 de legi, pentru că impunem impozitare progresivă asupra unor venituri mari."