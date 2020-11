Marcel Ciolacu il torpileaza pe Klaus Iohannis: 'S-a descalificat total in fața Europei și a lumii prin acest discurs'

Marcel Ciolacu a replicat la atacurile extrem de violente ale lui Klaus Iohannis la adresa PSD, la împlinirea unui an de la preluarea celui de-al doilea mandat prezidențial.

La Antena 3, Ciolacu a spus că în timp ce PSD a dus România în NATO și UE, guvernul PNL condus de Ludovic Orban a dus România pe locul 2 în topul deceselor din cauza COVID-19.

”Este singurul președinte al unui stat din UE care s-a transformat în politruc și în purtător de cuvânt al unui partid în campanie electorală, ceea ce este și mai grav. S-a descalificat total în fața Europei și a lumii prin acest discurs. PSD a dus România în UE și NATO și a dus-o pe locul 2 în topul creșterii economice în UE.

Este cel mai competent și corupt guvern de după Revoluție. Au dus și ei România pe locul 2, dar la decese. Asta e diferența între guvernul său și guvernele PSD. Guvernul său a pierdut toate bătăliile: cu sănătate, educația și economia.

În cel mai greu moment al României tu vii și împarți România în două, răspândești ură? Suntem singura țară europeană care am închis școlile. Nu au nicio logică, nicio coerență și nu are ce face decât să înjure PSD. Cred că mai avem decât să ne înjurăm de părinți, de mamă. Acest nivel e dus de președinte. Nu are nicio legătură cu Constituția și prerogativele din Constituție ale președintelui.”, a spus Marcel Ciolacu.