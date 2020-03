Marcel Ciolacu, in CEX PSD: Sunt criticat ca nu am ieșit cu mesaje de opoziție; cea mai buna abordare e sa venim cu soluții / VIDEO

Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu si secretarul general interimar PSD Paul Stanescu a condus miercuri, din sediul central al partidului, o sedinta CEX cu liderii judeteni ai partidului, intalnirea fiind in sistem de videoconferinta din cauza epidemiei de coronavirus. In debutul sedintei CEX, Ciolacu

„Si eu si dl Stanescu am vorbit la telefon cu multi dintre dvs. Dupa cum stiti, ne aflam intr-o perioada dificila nu pentru PSD cat pentru noi toti si am ajuns azi intr-o situatie pe care am tot evitat-o. Oamenii asteapta de la noi ce stim sa facem cel mai bine: sa ne implicam, sa-i ajutam si sa ne organizam. Ajutorul imediat trebuie dat catre persoanele varstnice.

Guvernul a avut timp 3 luni de zile, din ianuarie de cand OMS au anuntat ca o sa fie o pandemie, au avut timp sa cumpere si medicamente si teste si echipamente de protectie. Incearca sa induca aceasta greseala catre alt guvern, cred ca spre guvernul Orban 1, sub nicio forma catre noi. Chiar daca sunt criticat in aceasta perioada ca nu am avut iesiri politice clare cum ar trebui sa faca un partid de opozitie, am considerat ca cea mai buna abordare e sa venim cu solutii. Parlamentul functioneaza, am venit cu 5 proiecte (...) Cel mai important e plafonarea pretului la alimente si medicamente”, le-a zis Ciolacu liderilor judeteni din CEX.