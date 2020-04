Marcel Ciolacu: Ma mir ca medicii nu au ieșit sa spuna ca sunt jigniți. Toți vrem sa facem șmecherii. Nu mai e timp de ele. Șmecheria din Romania ne-a adus aici

Marcel Ciolacu a comentat decizia anunțată de preşedintele Klaus Iohannis, care a declarat, joi, că a solicitat Guvernului să identifice fonduri europene suficiente pentru a putea plăti un bonus lunar medicilor şi personalului medical care lucrează cu pacienţi infectaţi cu COVID-19.

”Mă mir că nu au ieșit să spună că sunt jigniți. De bani au acum nevoie? De sănătate! Ni s-au ascuns zeci de cazuri, a ieșit subiectul pensiilor speciale. Propun să ne întâlnim toate partidele și să încheiem acest subiect.”, a spus, la TVR 1, Marcel Ciolacu.

Liderul interimar al PSD a abordat și subiectul amânării alegerilor locale.

”Azi, cu Kelemen Hunor, Victor Ponta și Călin Popescu Tăriceanu am depus, la Senat, un proiect prin care am propus amânarea alegerilor locale cu maximum 6 luni, după terminarea stării de urgență.”, a completat șeful Camerei Deputaților.

Ciolacu a vorbit și despre OUG referitoare la păsuirea plății ratelor la bănci, la care, inițial, Florin Cîțu introdusese și plata dobânzii la dobândă.

”Toți vrem să facem șmecherii. Nu mai e timp de ele. Șmecheria din România ne-a adus aici. Am discutat cu BNR și am convenit un proiect convenabil și acceptat de BNR. Noi am propus suspendarea pentru 6 luni, Guvernul a propus 9 luni. ”, a spus Marcel Ciolacu.

