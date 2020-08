Marcel Ciolacu este noul președinte al PSD, în urma alegerilor organizate, sâmbătă, la Congresul partidului. Marcel Ciolacu a fost ales, sâmbătă, cu 1.310 de voturi din 1.450 voturi valabil exprimate. Contracandidatul Eugen Orlando Teodorovici a obținut 91 de voturi. The post Marcel Ciolacu, noul președinte al PSD appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.