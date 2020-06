Marcel Ciolacu nu are nicio problema ca DNA loveste in PSD inainte de alegeri: 'Daca doresc sa vada anumite cheltuieli, mi se pare corect' (VIDEO)

Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a precizat, vineri seară, că nu a făcut niciodată referire la o anchetă a DNA care ar viza campania electorală, însă i s-au cerut documente, pe care i s-a părut normal să le pună la dispoziţia anchetatorilor. ”Sunt bani publici, dacă doresc să vadă anumite cheltuieli, mi se pare corect”, a declarat Ciolacu.

”Nu am spus că e o anchetă asupra campaniei electorale, am spus că DNA a solicitat nişte documente de la Partidul Social Democrat. M-am interesat şi am înţeles că aceste documente au fost solicitate şi de la Partidul Naţional Liberal. Sunt bani publici, dacă doresc să vadă anumite cheltuieli, mi se pare corect”, a declarat, vineri seară, la Antena 3, Marcel Ciolacu, potrivit news.ro.

Acesta a precizat că i se pare normal să pună la dispoziţie documentele: ”Nu ştiu care este aşteptarea dumneavoastră de la mine, în momentul în care mie îmi vine un document oficial şi mi se solicită nişte documente”.

Marcel Ciolacu a fost întrebat, joi, într-o conferinţă de presă, ce documente a cerut DNA de la PSD şi dacă sunt informaţii că se cercetează şi modul cum au fost cheltuiţi banii în campania electorală pentru alegerile prezidenţiale.

"Din ce ştiu eu, şi m-au informat avocaţii şi contabilii, s-au cerut aceste documente, nu suntem singurul partid la care s-au cerut, am înţeles că s-au cerut şi la PNL, mi se pare corect să fie solicitate aceste documente, sunt bani publici, să se facă anchetă şi să vedem despre ce este vorba. Nu sunt îndreptăţit să vă spun din ce perioadă, cred că nici nu e legal. Să întreb avocaţii dacă am voie să vă dau astfel de informaţii. Ce pot să vă spun foarte clar, toate contractele pe care le-a avut PSD şi care au fost considerate legale din punctul de vedere al avocaţilor noştri s-au achitat sau sunt eşalonate în curs de achitare", a detaliat el.

Marcel Ciolacu a mai fost întrebat de ce în şedinţa informală pe care a avut-o cu liderii partidului la Constanţa, la sfârşitul săptămânii trecute, a spus că DNA vine după Viorica Dăncilă.

"Nu am spus acest lucru. Vi se pare corect ca să-mi informez colegii la şedinţele informale despre situaţia financiară a partidului? Cred că este atributul meu. Acest lucru l-am făcut la toate, în schimb nu am avut o discuţie în ceea ce o priveşte pe doamna Dăncilă”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Fostul lider şi candidat PSD la prezidenţiale Viorica Dăncilă a comentat informaţiile conform cărora actualul preşedinte al partidului Marcel Ciolacu ar fi vorbit despre o anchetă DNA vizând cheltuielile din campania sa pentru prezidenţiale, precizând că nu ştie de o astfel de anchetă, dar că există una care vizează perioada 2017 - 2019, înainte ca ea să preia partidul.

Ea a afirmat că aşteaptă un telefon de la actuala conducere a PSD în care să i se ofere explicaţii şi s-a declarat dispusă să meargă la DNA, dacă i se va cere.

De asemenea, Viorica Dăncilă a făcut şi precizări referitoare la contractul cu consultantul Anton Pisaroglu, care acuză că nu şi-a primit banii de la PSD.

Viorica Dăncilă a afirmat şi că discută foarte rar cu actuala conducere a partidului, dovedindu-se că nu a fost nevoie de experienţa ei de prim-ministru.

Fostul secretar general al PSD din perioada campaniei pentru prezidenţiale Mihai Fifor afirmă că nu a cerut nimeni date despre modul în care a fost derulată campania, calificând informaţiile pe această temă drept ”poveşti....de proastă calitate, cu PSD cel mereu corupt, cu furt din banii publici, cu nenorociri peste nenorociri, doar, doar s-o mai crea o ştire despre PeSeDe-ul ăsta pe care unii îl vor mort şi îngropat”.

Liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu ar fi anunţat, în cadrul întâlnirii pe care a avut-o la Constanţa cu liderii PSD, că Direcţia Naţională Anticorupţie a cerut documente de la partid legate de datoriile şi contractele PSD din campania electorală de la prezidenţiale şi că se aşteaptă ca aceasta să fie temă de campanie împotriva PSD. Conform Antena 3, Ciolacu le-a mai spus membrilor partidului că el crede că Viorica Dăncilă va fi ridicată de DNA.