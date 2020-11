Marcel Ciolacu: Nu se mai fac anchete epidemiologice / VIDEO

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat luni seară, la B1TV, că DSP-urile nu mai fac anchetele epidemiologice în cazul persoanelor depistate pozitiv la testul COVID-19.

„DSP-urile nu mai functioneaza. Nu se mai face nicio ancheta epidemiologica, pentru ca sa nu se mai testeze lumea. Nu se mai fac anchete epidemiologice in momentul asta, toata lumea se testeaza singura daca aude de un vecin ca are COVID si s-au intalnit. Suntem intr-o situatie scapata de sub control, e foarte clar”, a declarat Marcel Ciolacu.