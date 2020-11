Marcel Ciolacu nu vrea sa fie premier: 'Cred ca nu e rau ca, pentru prima oara, PSD sa vina cu alta propunere de prim-ministru'

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, evită să avanseze un nume în ceea ce priveşte propunerea pe care PSD ar face-o pentru funcţia de prim ministru, susţinând că nu crede că românii sunt interesaţi de acest aspect. Ciolacu afirmă că "viziunea" sa este că PSD ar trebui să propună ca prim ministru o altă persoană decât pe preşedintele partidului.

"Sunt foarte mulţi colegi care se încadrează în profilul de a fi primul ministru pe 6 decembrie. Nu am luat o hotărâre în acest moment în interiorul partidului. Nu are rost să facem speculaţii. (...) Nu cred că asta îi interesează acum pe români, pe cine va propune PSD pe 6 decembrie”, a declarat Marcel Ciolacu, vineri seară, într-o intervenţie la Antena 3.

Liderul PSD a precizat că îi susţine pe Alexandru Rafila şi pe Leonard Azamfirei pentru portofoliile de la Sănătate şi Educaţie şi a catalogat drept "o propunere foarte serioasă” ideea conform căreia fostul premier Sorin Grindeanu să fie din nou propus de PSD în fruntea Executivului.

"Eu am o viziune un pic diferită. De când am ajuns preşedintele partidului am spus că eu nu cred în tătuci şi că un singur om trebuie să gestioneze absolut tot. Cred că e un moment în care şi Partidul Social Democrat trebuie să aibă o altă abordare. E un moment dificil prin care trece România. Prima provocare este sănătatea, pe urmă o să urmeze educaţia şi economia şi cred că nu este rău ca pentru prima oară PSD să vină cu altă propunere de prim ministru, nu cel care este şi preşedintele partidului”, a mai afirmat Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a susţinut că partidul său a decis să nu mai comande sondaje de opinie, dar că social democraţii ştiu că "PNL nu stă bine” în sondaje atunci când preşedintele Klaus Iohannis are ieşiri publice pentru a sprijini Guvernul.

"În schimb, ştim cu certitudine când PNL nu stă bine în sondaje: când aproape zilnic iese preşedintele României şi laudă Guvernul şi critică PSD-ul, în acel moment toţi PSD-iştii ştiu că PNL scade în sondaje. (...) Vă spun cu toată responsabilitatea: PSD va fi primul partid pe 6 decembrie în preferinţele românilor, pentru că toată lumea şi-a dat seama cât de mare ar fi catastrofa ca acest guvern să rămână în continuare”, a mai declarat Ciolacu.

