Marcel Ciolacu propune moțiune de cenzura și vine cu 28 de masuri de redresare urgenta a economiei

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri că, alături de partidele de opoziție, are în vedere depunerea unei moțiuni de cenzură la adresa Guvernului liberal. Conform Președintelui Camerei Deputaților, moțiunea ar urma să fie depusă după expirarea stării de alertă. Marcel Ciolacu a reluat cele 28 de măsuri propuse de PSD care ar urma să aducă o creștere de 8% a Produsului Intern Brut.

Moțiune împotriva inactivității liberale

Ieșirea de miercuri seară infirmă zvonurile referitoare la starea de sănătate a lui Marcel Ciolacu. Președintele PSD, și totodată Președintele Camerei Deputaților, nu numai că se simte bine, dar are și planuri serioase pentru viitor. Conform declarațiilor sale, opoziția lucrează „la un proiect politic şi la un proiect legislativ economic, împreună cu alți parteneri politici de la alte formațiuni şi când vom avea creionat acest proiect şi această variantă economică pentru români, vom veni cu o moțiune de cenzură, sub nicio formă în această perioadă de stări de urgență sau stare de alertă. Am propus colegilor mei ca în lunile iulie şi august Parlamentul să funcționeze în sesiune extraordinară, cu alte cuvinte, să nu avem vacanță parlamentară.”

Surse apropiate de PSD au declarat, în context, că partidul nu dorește depunerea moțiunii înainte de expirarea stării de alertă, pentru a nu induce ideea unei instabilități a României. De asemenea, aceleași surse au declarat că Marcel Ciolacu vrea ca, la depunerea moțiunii, partidul să vină cu un plan ultra-complet de măsuri care să redreseze economia românească.

28 de măsuri ale PSD pentru un plus de 8% la PIB

Marcel Ciolacu a coordonat o echipă de experți din interiorul și din afara PSD, pentru a pune bazele a 28 de măsuri economice, vizând repornirea economiei românești. Conform viziunii președintelui PSD, creanțele IMM-urilor ar trebui garantate de stat, companiile urmând să primească și împrumuturi de redresare de la băncile de stat, la o dobândă de 1.7%. Ciolacu a propus, de asemenea, investiții ambițioase în turism, mai ales în turismul balnear și a propus reintroducerea voucherelor de vacanță pentru stimularea turismului intern. Propunerile PSD presupun inclusiv introducerea unor stimulente semnificative, de până la 1.000 de lei per salariat, pentru o perioadă de 3 luni, pentru toți cei care se întorc la muncă. Păstrând vie identitatea social democrată a partidului, Ciolacu a insistat pentru introducerea unor fonduri de ajutorare a familiilor cu venituri sub 2.000 de lei, sub forma unor vouchere de 700 și 300 de lei, în funcție de venitul pe gospodărie, care să fie utilizate exclusiv pentru achiziția de alimente și medicamente.