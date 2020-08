Marcel Ciolacu, raspuns pentru ambasadorul SUA: "Probabil i-au scapat imaginile cu Politia Romana transformata in firma de paza pentru clanurile interlope"

Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, i-a raspuns, intr-un mesaj postat pe pagina de Facebook, ambasadorului Statelor Unite, Adrian Zuckerman, care-i reprosase inactiunea Parlamentului in problema traficului de persoane. Liderul PSD a amintit atat episodul in care Politia Romana a fost transformata "in firma de paza pentru clanurile interlope" dar si atacarea la CCR a legislatiei de inasprire a pedepselor penale.