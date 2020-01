Marcel Ciolacu recunoaște: Matematic nu sunt suficiente voturi doar de la PSD si de la UDMR pentru a trece o moțiune de cenzura

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susţine că nici PSD şi nici UDMR nu vor face propuneri pentru funcţia de premier în cazul în care moţiunea de cenzură anunţată de cele două formaţiuni politice după asumarea răspunderii Guvernului pe legea privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin va fi votată, iar Guvernul va cădea. Ciolacu mai spune că în prezent nu există suficiente voturi pentru ca moţiunea să fie votată. "Este o moţiune serioasă şi chiar dorim să treacă această moţiune", afirmă Ciolacu.

"Matematic nu sunt suficiente voturi doar de la PSD şi de la UDMR. Azi de dimineaţă am avut o întâlnire, am vorbit cu liderii de grup de la UDMR, am început să strângem semnăturile. Presupun că o să se termine această procedură. Este o moţiune serioasă şi chiar dorim să treacă această moţiune. Nu avem un scop politic, când am depus această moţiune, nici noi, nici UDMR. Nu avem un program politic, dorim să stopăm un lucru care nu se face niciunde într-o ţară dezvoltată, mai ales într-o ţară membră a Uniunii Europene. Nu ai dreptul să schimbi legile electorale, să schimbi regulile în timpul jocului. Asta nu înseamnă că nu suntem pregătiţi de orice variantă. Asta nu înseamnă că o să ne continuăm demersurile atât în România, la instituţiile din România, dar şi în continuare la toate instituţiile europene. Mai mult, există o hotărâre a Comisiei de la Veneţia, de bună practică europeană, care spune foarte clar că nu ai voie să schimbi legile electorale (...). Mai mult, orice hotărâre şi recomandare a Comisiei de la Veneţia devine decizie a CCR, lucru care s-a şi întâmplat (...). Vom lupta toate variantele, toate părţile să apărăm democraţia din România", a afirmat Marcel Ciolacu vineri seară, într-o conferinţă de presă la finalul conferinţei de alegeri la PSD Argeş.

El a susţinut că este atributul Parlamentului acela de a schimba pachetul de legi electorale, dar şi că în mod "categoric” va ataca la CCR decizia Guvernului.

Întrebat dacă are discuţii şi cu Victor Ponta pentru susţinerea moţiunii de cenzură, Ciolacu a precizat că are astfel de discuţii cu liderul Pro România.

Întrebat ce se va întâmpla dacă va trece moţiunea de cenzură, liderul PSD a răspuns că nici PSD nici UDMR nu vor propune un prim ministru "deoarece nu avem un program de guvernare”, arătând că este "suficient” faptul că PNL a venit la guvernare fără a avea un program şi "simţim cu toţii costurile”.

"Nici PSD-ul, nici UDMR-ul nu vor propune un prim ministru deoarece nu avem un proiect politic şi nu avem un program de guvernare. Cred că e suficientă experienţa guvernării PNL fără un program de guvernare coerent şi vedem cu toţii şi simţim, mai ales, cu toţii costurile. Este varianta unui guvern de uniune naţională, până în noiembrie când sunt alegerile la termen, nu înţelegem acest moft de a face alegeri cu două, trei luni sau patru-cinci luni înainte de alegerile care sunt la termen, preşedintele României are atributul de a desemna un prim ministru şi cred că intrăm într-o logică constituţională şi democratică”, a mai afirmat Ciolacu.

Ciolacu a mai spus că "te poţi juca cu multe când eşti la guvernare, dar sub nicio formă cu pachetul de legi electorale".

Liderul interimar al PSD a catalogat drept "baliverne” ideile conform cărora PSD s-ar teme de alegeri anticipate, spunând că "teama este în altă parte”.

Vineri după-amiază peste 200 de delegaţi ai PSD Argeş au ales conducerea filialei judeţene. Ion Mânzână, care deţine funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Argeş, a fost ales preşedinte al PSD Argeş cu 140 de voturi, aproape dublu faţă de contracandidata sa, Maria Dinu.

Acesta a afirmat, după ce a fost ales, că îşi propune "cel puţin repetarea rezultatelor din 2016” la alegerile care urmează în acest an.