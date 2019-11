Marcel Ciolacu se dezice de Viorica Dancila, pe Facebook: „PSD a luat cel mai mic numar de voturi din istorie, are nevoie de un nou inceput!”

Liderul PSD Buzau, sef al Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu a contrazis-o pe Viorica Dancila, intr-un mesaj pe Facebook, dupa ce duminica seara aceasta anuntase ca partidul a recuperat voturile de la europarlamentare, prin rezultatul din turul doi.

Este al doilea lider al PSD care isi exprima nemultumirea fata de Viorica Dancila. Gabriela Firea a atacat-o pe presedinta PSD, pentru numirea lui Gabriel Oprea in functia de vicepresedinte al partidului.

Marcel Ciolacu spune ca rezultatele din turul doi „arata ca PSD a luat cel mai mic numar de voturi din istorie”.

„Asta dupa ce si in turul I am avut, la fel, un numar foarte mic de voturi. Sa fim cinstiti: este un rezultat dezastruos care vine dupa un rezultat la fel de prost la europarlamentare. Si atunci, si acum, s-au facut doar analize judetene, nimic la nivel national. Acum cred ca e timpul sa vedem unde am gresit cu adevarat la nivel central, sa judecam rational si apoi sa trecem la fapte”, a scris Ciolacu.

Presedintele Camerei Deputatilor, care este dat deja, pe surse, ca presedinte interimar al partidului, in cazul retragerii Vioricai Dancila, vorbeste deja despre un „nou inceput al PSD”.

„PSD are nevoie de un nou inceput. Avem alegeri locale in 6 luni. Acolo nu mai avem voie sa pierdem!”, spune Ciolacu, in finalul postarii.

