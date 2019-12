Marcel Ciolacu, semnal pentru Klaus Iohannis: REPLICA șefului PSD la ordinul pentru schimbarea sa din fruntea Camerei Deputaților

Seful interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri la DCNews ca nu a auzit de „intentii reale” de schimbare a sa din fruntea Camerei Deputatilor, dupa ce Klaus Iohannis le-a transmis liberalilor ca vrea noi sefi in Senat si Cameră.

„Nicio functie nu e pe viata. Nu am auzit de intentii reale de schimbare. PSD se afla acum in opozitie, categoric, oricum am da-o. Nu e un deranj sau un disconfort pentru mine o incercare de schimbare a mea din functie. Ce imi doresc, daca se incearca asa ceva, sa fie conform Constitutiei, legilor in vigoare si regulamentului Camerei Deputatilor”, a zis Ciolacu.