Marcel Ciolacu si Victor Ponta ”au batut palma” inainte de motiune!

Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, si presedintele Pro Romania, Victor Ponta, discuta inainte de motiunea de cenzura.

Discutiile se axeaza pe voturi la motiunea de cenzura, si, probabil, negocieri politice in cazul in care Guvernul Orban va pica.

PRO Romania va vota motiunea de cenzura din aceasta sesiune, dar nu o semneaza, a spus presedintele partidului, Victor Ponta.

„Vom vota, toti parlamentarii PRO Romania, la vedere, ca sa nu fie discutii, motiunea de cenzura in aceasta sesiune, dar nu semnam niciun fel de text al PNL, al USR, al altui partid, treaba lor ce vor sa scrie in motiune. Noi avem motivele noastre pentru care dorim si votam schimbarea Guvernului. Nu avem numarul necesar de semnaturi ca sa facem si noi o motiune, am fi vrut sa facem noi motiunea, dar probabil ca ceilalti ziceau: \"nu domne\", ca nu o votam pe cea a PRO Romania\". Deci lucrurile sa fie foarte clare - 23 de deputati si un senator PRO Romania vor vota motiunea de cenzura”, a spus Victor Ponta, la finalul sedintei Delegatiei Permanente a PRO Romania.

El a adaugat ca, in cazul in care motiunea de cenzura va avea succes, PRO Romania va veni cu o propunere de prim-ministru, in persoana lui Sorin Cimpeanu.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.