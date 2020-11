Marcel Ciolacu sustine ca PSD e singurul partid fara 'penali' pe liste: Daniel Tudorache NU va fi validat in viitorul Parlament/ VIDEO

Marcel Ciolacu afirmă că social-democraţii sunt de acord cu iniţiativa "Fără penali în funcţii funcţie", mai ales că PSD este singurul partid care nu are pe liste persoane condamnate sau trimise în judecată. Despre Daniel Tudorache, fostul primar al Sectorului 1, Ciolacu afirmă că nu va fi validat de viitorul Parlament, chiar dacă se află pe un loc eligibil, din moment ce acesta nu mai este membru PSD.

"La camera Deputaților am decis să votăm proiectul. E la Senat, nu poate fi pus pe ordinea de zi, pentru că activitatea e blocată ca să nu se dubleze alocațiile. Am zis public că sunt de acord. V-aţi uitat pe listele PSD? E curăţenie cap-coadă. Eu am anunţat înainte de a face listele că nu va fi niciun candidat condamnat sau trimis în judecată. Cu toate că cei trimişi în judecată au prezumţia de nevinovăţie. Domnul Tudorache a început o anchetă asupra sa după ce s-au întocmit listele. Am avut o discuţie cu domnia sa. Tot respectul pentru decizia sa. În acest moment, domnul Tudorache nu mai este membru PSD şi nu mai este preşedintele organizaţiei Sector 1. Domnul Tudorache nu va fi validat de viitorul Parlament pentru că prima regulă este să fii membru al PSD. Domnul Tudorache nu mai este. Deci se pot găsi soluţii când există bună-credinţă şi chiar îl felicit pe domnul Tudorache. Este o decizie curajoasă. Nu s-a cramponat de această funcţie. Mai puteţi să-mi daţi un alt exemplu de la un alt partid? Să îl întrebați pe domnul Orban câți condamnați are PNL pe listele la parlamentare", a declarat Marcel Ciolacu, într-un interviu la HotNews LIVE.