Marcel Ciolacu șterge pe jos cu Tariceanu și ALDE: i-a comparat cu 'soluția imorala' PC a lui Dan Voiculescu

Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri că este imoral ce face ALDE prin intrarea la guvernare alături de PNL „prin ușa din spate”, cu prefecti, subprefecti si secretari de stat si ca au mai fost asemenea „aliante imorale” precum intrarea la guvernare in 2005 a fostului partid al lui Dan Voiculescu, PC, despre care Traian Basescu spunea ca a fost „solutia imorală”.

„Nu am ascuns ca am o relatie corecta cu dl Tariceanu, chiar daca am primit critici din interiorul partidului. Au fost si decizii gresite, acum are prefecti, subprefecti, secretari de stat in guvern. Mi se pare un pic imoral. Dupa ce ai stat 3 ani cu PSD...inteleg multe motive. Dar sa te rupi de PSD si dupa aceea sa intri la guvernare prin usa din spate nu mi se pare moral. Dar am mai vazut aliante imorale, sa ne aducem aminte de PC. Daca dl Tariceanu isi asuma acum aceasta titulatura de alianta imorala, este responsabilitatea dansului”, a zis Ciolacu.