Marcel Ciolacu știe cine l-a fotografiat la restaurant: 'Foarte bine ca le-a facut. S-a dus, a anunțat 112'

Președintele PSD Marcel Ciolacu a dezvăluit, joi seară, la Antena3, că fotografiile de la restaurant au fost făcute de o candidată a PNL de la Bacău.

„Eu împreună cu șase membri ai familiei mele am ieșit să mâncăm la restaurant, seara. Nu e nicio restricție. Nu impune nimeni să porți mască, e și greu să mănânci cu masca. Suntem și în scenariul verde la Buzău. În acest timp, a venit domnul Tudose cu soția. S-au așezat la masă. În acele momente, s-au făcut poze de către o candidată a PNL de la Bacău. Foarte bine că le-a făcut. S-a dus, a anunțat 112. Până să vină poliția, noi am despărțit mesele și ne-am apucat să mâncăm. A venit poliția, a constatat că există distanțarea. A doua zi, am vorbit cu poliția *Domle, vă trimit toate buletinele, am greșit. Mi-am cerut și scuze. E păcat că am dat un exemplu negativ. A fost un moment, dar a greși e omenește. Cel mai rău îmi pare e exemplul pe care l-am dat și situația în care mi-am pus familia”, a spus Ciolacu.