Marcel Ciolacu: 'Tudose nu a facut nimic rau PSD, nu cred ca cei care au plecat la Pro-Romania sunt traseiști'

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus, vineri, la Brăila, că Mihai Tudose nu a făcut niciun rău partidului și că a fost un foarte bun prim-ministru. „Eu nu consider că oamenii care au plecat în Pro-România sunt niște traseiști politici”, a mai spus Ciolacu.

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus, vineri, la Brăila, unde a participat la Conferința organizației județene a partidului, că se bucură că Mihai Tudose a revenit în partid și că s-a reîntregit echipa.

„Mihai Tudose nu a făcut nicim rău acestui partid și nu a făcut nimic rău României. Mihai Tudose a fost un prim-ministru foarte bun al acestei țări. Ce s-a întâmplat? Ce a hotărât partidul? Eu știu un singur lucru: eu i-am fost alături primului-ministru Mihai Tudose”, a spus Marcel Ciolacu, potrivit Mediafax.ro.

El a mai declarat că, în opinia lui, cei care au plecat la Pro-România nu sunt traseiști politici.

„Eu nu consider că oamenii care au plecat în Pro-România sunt niște traseiști politici. A fost atâta patimă, frustrare, supărare, atâta încrîncenare și o perioadă atât de lungă în care una gândeam și alta făceam în Comitetul Executiv, încât acesta a fost deznodământul. Victor Ponta n-a plecat din PSD, a fost exclus, cum a fost exclus și Sorin Grindeanu, cum a fost exclus și Marian Neacșu, și Țuțuianu. Nici eu, nici Mihai nu am votat pentru aceste excluderi niciodată, pentru nicio suspendare n-am ridicat niciodată mâna în Comitetul Executiv. Și sunt mândru de asta, și cred că și Mihai. Mihai n-a mai avut răddare. Eu, domnul Stănescu, Claudiu, domnul Rotaru am fost mai răbdători. Nu încerc să-i caut o justificare lui Mihai, este și normal, când știi că ești de bună credință, când ai muncit atât, când te-ai implicat și ai avut rezultate să fii tratat la modul cum a fost tratat Mihai... n-a mai suportat și a luat decizia. Mă bucur că Mihai este în sală, că s-a închis echipa”, a mai spus președintele interimar al PSD.

Fostul premier Mihai Tudose a demisionat din PSD la sfârșitul lunii ianuarie 2019 și s-a înscris în ProRomânia. Președintele PSD Brăila, Ion Rotaru, a declarat, miercuri, că Mihai Tudose a depus o cerere de adeziune la partid, urmând ca în zilele următoare să fie luată o decizie în acest sens de către conducerea organizației.