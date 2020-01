Marcel Ciolacu va semna petitia PES activists Romania referitoare la un salariu minim european

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat, sâmbătă că va semna petiţia lansată de PES activists România referitoare la un salariu minim european şi a propus ca şi social-democraţii să se alăture acestui demers. "Sunt convins că este nevoie ca PSD să redevină activ la nivel european. Trebuie să ne asumăm ce am greşit şi să lucrăm împreună. Demersul nostru de a crea un grup de acţiune externă are menirea să reînnoiască relaţiile noastre cu familia social-democrat europeană. Propunerile lansate azi de PES activists Romania sunt foarte importante (...) şi cred că o parte pot fi preluate în proiectul politic pe care partidul trebuie să şi-l asume la viitorul Congres. Fiţi creativi, fiţi activi şi haideţi să lucrăm împreună pentru a construi o stângă modernă şi, nu în ultimul rând, unită. Spun din start, voi semna petiţia pentru un salariu minim european şi sunt onorat să fiu invitat să fac acest lucru. (...) Vă propun ca PSD să se asocieze demersului dumneavoastră şi de aceea, în BPN al partidului, voi propune susţinerea acestui demers. Semnez petiţia pentru că este despre un subiect important despre stânga românească şi europeană. Este vorba despre un trai decent, despre un venit care să asigure o şansă celor care muncesc să aibă un viitor în România", a afirmat Ciolacu, sâmbătă, la Forumul Naţional PES activists România "Un nou contract social european - 300 de activişti pentru un mesaj de stânga european". Ciolacu a menţionat că PSD a susţinut în permanenţă creşterea salariului minim pe economie, pentru că "o societate dezvoltată este o societate echitabilă". "Noi credem într-o distribuţie echitabilă a bogăţiei. Bugetul României este compus din banii dumneavoastră. El nu trebuie făcut în spatele uşilor închise şi trecut prin asumări ilegale de răspundere. Trebuie să le spunem oamenilor de ce nu măresc alocaţiile, de ce întârzie creşterile salariale promise sau caută soluţii să nu respecte legile ţării, legea pensiilor. Campania pentru un salariu minim european este pentru oportunităţi egale la nivel european. Ne dorim o Europă socială, o Uniune Europeană în care România să joace un rol puternic, în care românii să aibă acces la un venit decent. (...) În contextul în care actualul guvern a blocat creşterea salariului minim, haideţi să-i obligăm prin acest demers european să facă acest lucru", a adăugat Ciolacu. El a afirmat că PSD a pierdut contactul cu sindicatele şi cu societatea civilă şi că acest dialog trebuie reluat. "Le mulţumesc liderilor sindicali şi din societatea civilă prezenţi azi. După mult timp ne regăsim într-un format de dezbateri publice. S-a greşit şi am pierdut contactul. Unii au dat dovadă de aroganţă în relaţia cu dumneavoastră şi trebuie să ne asumăm acest lucru. Atâta timp cât voi avea un rol de jucat în PSD voi susţine nevoia unui dialog constructiv cu dumneavostră. Asta nu înseamnă că trebuie să fim mereu de acord. Dar mai grav decât critica, ar fi să nu reuşim să lucrăm împreună pentru multele lucruri care ne unesc (...) Vă invit să lucrăm împreună la un contract social pentru România, să construim împreună o Românie socială conform Constituţiei care să crească profilul nostru la nivel european", a mai spus Ciolacu. Fostul ministru delegat pentru Afaceri Europene Victor Negrescu, liderul PES activists România, a subliniat că PSD sprijină valorile sociale atât la nivel naţional, cât şi european. Foto: (c) SORIN LUPŞA / AGERPRES FOTO "Vrem să arătăm sprijin pentru acest subiect. Azi vrem să lansăm o petiţie publică prin care vrem să arătăm sprijinul românilor vizavi de o temă socială importantă. (...) să fie introdusă o astfel de măsură aşa cum a fost ea discutată iniţial, de a da un salariu minim european la un nivel de 60% din salariul mediu din fiecare ţară. (...) Vrem să arătăm că stânga românească, şi în special PSD, sprijină tot ceea ce înseamnă valorile sociale atât la nivel naţional, cât şi european", a spus Victor Negrescu. La reuniune a participat şi secretarul general adjunct al Partidului Socialiştilor Europeni, Marije Laffeber, care s-a referit şi viitoarele alegeri locale. Foto: (c) SORIN LUPŞA / AGERPRES FOTO "Am aflat ca partidul aflat la guvernare doreşte să aducă o schimbare legii electorale referitoare la alegerile locale (...) Ştim cu toţii că până la alegerile locale mai este puţin timp. Dacă doreşti să faci schimbări ale legii electorale, în opinia noastră este absolut crucial să existe un dialog deschis şi o procedură care să treacă prin Parlament. Parlamentul este cel mai bun loc în care cei care au fost aleşi de oameni să îi reprezinte pot lua o decizie. Trebuie să existe transparenţă totală. Deci, este un lucru bun că Comisia de la Veneţia s-a implicat şi este important că Consiliul Europei a decis să urmărească această situaţie şi să facă o monitorizare şi evaluare", a precizat Laffeber. AGERPRES/(A - autor: Livia Popescu, editor: Cătălin Alexandru, editor online: Alexandru Cojocaru)