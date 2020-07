Marcel Ciolacu: Vom depune o motiune de cenzura si 100% ea va trece

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat duminică seara că social-democraţii vor depune o moţiune de cenzură, care "100% va trece" de votul Parlamentului. "Vom depune o moţiune de cenzură şi această moţiune de cenzură va trece", a declarat Ciolacu, într-o emisiune la Antena 3. Liderul interimar al social-democraţilor a spus că o primă formă a textului moţiunii a fost deja creionată de senatorul Şerban Nicolae şi că s-au strâns până în prezent 204 semnături de susţinere. "Avem 204 semnături până acum. Primul text a fost lucrat de Şerban Nicolae", a precizat Marcel Ciolacu. El a susţinut că PSD va avea voturile suficiente să treacă această moţiune de cenzură. "Vom avea voturile suficiente să treacă această moţiune. Marea majoritate a liderilor grupurilor politice doresc să treacă această moţiune", a afirmat preşedintele interimar al PSD, care nu a avansat însă o dată certă la care va fi depusă moţiunea, ci doar a reamintit că a anunţat faptul că social-democraţii nu o vor depune în timpul stării de alertă. Marcel Ciolacu a precizat, de asemenea, că PSD doreşte să meargă la consultările de la Cotroceni şi cu o propunere de prim-ministru după căderea Guvernului Orban. "Vom prezenta şi un program de guvernare pe termen scurt. Dorim să mergem cu o propunere de prim-ministru, susţinută de toate forţele politice. (...) Noi vom depune o moţiune de cenzură şi 100% această moţiune va trece", a subliniat Ciolacu. Întrebat dacă are deja un nume pentru un viitor prim-ministru, el a declarat că este preferat, în acest moment, "un specialist în economie". "Românii au început să îşi dea seama cu cine au de-a face. Guvernul este lipsit de credibilitate. (...) Prim-ministrul e un mincinos patologic. (...) Orban nu mai are niciun fel de credibilitate. Preşedintele României trebuie să recunoască acest eşec politic numit Orban şi să îi ceară demisia. Ei (liberalii - n.r.) au făcut din această pandemie un joc politic şi acum acest joc politic li se întoarce în cap. (...) Cred că demisia lui Orban ar fi cea mai potrivită", a declarat Marcel Ciolacu. AGERPRES/ (AS - autor: Andreea Rotaru, editor: Anamaria Constantin, editor online: Alexandru Cojocaru)