Marcel Ciolacu a anunțat că PSD va sesiza, luni, Curtea Constituțională asupra proiectelor pe care Guvernu Orban și-a asumat răspunderea: modificarea legilor justiției și abrogarea OUG 51 privind transporturile, potrivit Antena 3. Președintele Camerei Deputaților a spus că guvernarea PNL este una „abramburistică”. “În primul rând vorbim de cele două asumări cu care a venit The post Marcel Ciolacu: Vom sesiza CCR pe legile asumate de Guvern. Este o guvernare abramburistica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.