Marcel Ciolacu vorbește despre momentul in care a jurat pe icoana ca nu a colaborat cu Securitatea: 'A fost pur si simplu o relatare de viata a unor persoane'

Preşedintele PSD aduce clarificări cu privire la momentul în care el şi Sorin Grindeanu au jurat pe o icoană că nu au colaborat cu structuri ale Securităţii, el arătând că "a fost pur şi simplu o relatare de viaţă a unor persoane publice". Marcel Ciolacu a afirmat, glumind, că "în România toţi românii sunt securişti, mai puţin cei care sunt cu adevărat".

"Povestea e în felul următor, oricum e frumoasă povestea. E o vorbă, cică în România toţi românii sunt securişti, mai puţin cei care sunt cu adevărat. Şi a fost un atac în presa centrală, timp de vreo două săptămâni, în care eu am fost făcut securist. După mine a urmat Sorin Grindeanu. Noi suntem prieteni şi seara ne mai vedem, locuim şi în acelaşi bloc. Şi zic: «mă Sorine, uite acum m-au lăsat pe mine, te-au luat pe tine, e vreunul dintre noi securist?» Şi cu adevărat am o icoană pe perete, zic: «uite, eu jur pe icoană că nu am nicio treabă cu Securitatea» şi cică «şi eu jur». A fost pur şi simplu o relatare de viaţă a unor persoane publice”, a explicat Marcel Ciolacu, vineri seară, la Antena 3.

Întrebat la ce perioadă se referă, liderul PSD a răspuns că jurământul se referea la "absolut toate structurile” din toate perioadele, afirmând că înainte de 1989 şi el şi Sorin Grindeanu erau prea tineri pentru a colabora cu Securitatea.

"Cred că şi eu şi Sorin nu puteam să fim înainte de 1989, nu ne permitea vârsta să fim securişti”, a mai spus Ciolacu.

Ciolacu a adăugat că şi el şi Sorin Grindeanu au dat declaraţii şi au fost verificaţi cu privire la apartenenţa de servicii secrete.

Şi prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit despre momentul în care, alături de preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a jurat pe o icoană că nu a colaborat cu fosta Securitate, afirmând că este un om credincios şi că provine dintr-o familie în care bunicul său a fost deţinut politic. Grindeanu a adăugat că aceste subiecte sunt diversiuni pentru a se abate atenţia de la adevărata problemă cu care se confruntă românii, pandemia de coronavirus.

