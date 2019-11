Marcel Ciolacu vorbește despre „un nou inceput“. Nu uita de Liviu Dancila

Cântăreaţa Taylor Swift, a primit distincţia Artistul deceniului (The Artist of the Decade) şi a încheiat seara cu cinci tofee câştigate, ajungând la un număr total de 28 de premii AMA. Astfel, ea l-a întrecut pe Michael Jackson , care era recordmenul premiilor până acum, cu 24 de trofee adunate în toată cariera.