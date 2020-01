Marcel Ciolacu vrea sa reformeze Comitetul Executiv al PSD și sa-i schimbe numele

Marcel Ciolacu, șeful interimar al PSD, a afirmat că atât schimbarea denumirii Comitetului Executiv, cât și reformarea acestui for sunt „esențiale”. „Modificările de la statut, nu numai modificarea denumirii Comitetului Executiv, dar și reformarea acestui for este esențială. Trebuie să schimbăm modul de funcționare și componența. Președinții de CJ trebuie să facă parte din noul for. […]

Articolul Marcel Ciolacu vrea să reformeze Comitetul Executiv al PSD și să-i schimbe numele apare prima dată în PSnews.