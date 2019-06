Marcel Toader are mari probleme cu banii! Va fi dat afara din casa

Marcel Toader google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marcel Toader se afla la un pas de a fi executat silit. Fostul sot al Mariei Constantin are de recuperate de la prieteni 60.000 de euro pe care i-a imprumutat si trebuie sa-si paraseasca locuinta, din cauza datoriilor. Marcel Toader a povestit totul, in cadrul emisiunii de la Antena Stars. „Raurile curg la vale, procesele merg inainte. E un proces normal de insolventa. Doua persoane au sa-mi dea niste bani de imprumut. I-am ajutat acum sase ani, au uitat sa mi-i mai dea. Sa imprumuti atat cat sa iti permiti sa pierzi, o fraza foarte interesanta. Trebuie sa parasesc apartamentul respectiv, in care locuiesc si se va scoate la licitatie. Asta e problema. O sa ma mut in alta parte, nu e normal? ...