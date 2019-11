Marcel Vela a anunțat ce IL RECOMANDA pentru a ocupa funcția de ministru de Interne

Marcel Vela, noul ministru de Interne, a explicat, la cererea presei, ce îl recomandă pentru a ocupa funcția în care a fost numit ca parte a guvernului PNL.

"Mă recomandă faptul că am fost prefect, că am fost 12 ani primar. Că am condus Comisia de Apărare și am avut inițtaive bune precum cea în care toți miliarii, fie că sunt STS, SRI dacă sunt răniți în misiune să aibă aceleași beneficii ca și cei de la MApN",a declarat Vela.