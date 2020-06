Marcel Vela a BATUT PALMA cu Violeta Alexandru: elevii din Romania vor avea cursuri noi

Elevii din România vor avea parte de cursuri noi. Decizia vine în contextul creșterii cazurilor de violență în școli.

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a afirmat, vineri seară, că a discutat cu ministrul Educaţiei, Monica Anisie, despre posibilitatea realizării unor campanii de informare împotriva violenţei şi drogurilor în şcoli. La liceu, ar urma să fie abordate şi subiecte legate de infracţionalitate, conform News.ro.

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a fost întrebat, vineri, de către o persoană care-i urmăreşte pagina de Facebook, ce părere are despre campaniile de informare în şcoli pe teme cum ar fi violenţa împotriva oamenilor şi animalelor şi a precizat: ”Este o idee bună. Am discutat deja cu doamna ministru Anisie de la Învăţământ pentru ca în viitor, printr-un Ordin comun, semnat de ministrul Afacerilor Interne şi de ministrul Învăţământului să introducem în orele de dirigenţie aceste elemente, de informare pentru copii”.

Ministrul de Interne mai spune că în licee ar trebui să se abordeze subiecte care ţin de infracţionalitate.

”La liceu, la cursul de educaţie juridică, să fie abordate şi subiecte care ţin de infracţionalitate, de violenţa împotriva oamenilor, animalelor, de tot ceea ce ţine de traficul de droguri sau de violenţa în mediul online. Aşadar, subiectul era deja demarat printr-o discuţie pe care am avut-o cu doamna ministru, dar ideea de a merge şi poliţiştii măcar o dată pe an în fiecare clasă, am notat-o şi o să o implementăm cu mare drag”, a mai precizat Marcel Vela.