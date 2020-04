Marcel Vela arunca in aer dosarul penal de la Aeroportul Cluj-Napoca: scandalul ar putea sa bubuie inclusiv in curtea Guvernului!

Premierul Ludovic Orban a cerut joi, în ședința de Guvern, o anchetă de urgență la Aeroportul din Cluj-Napoca, plus demiterea managerului, după ce în cursul amiezii aproape 2.000 de muncitori care așteptau să plece la muncă în Germania au stat ore în șir înghesuiți în parcarea aeroportului.

Ministrul de Interne, Marcel Vela, i-a spus lui Orban că s-a deschis un dosar penal în acest caz (cluj_1451441.html" target="_blank">mai multe informatii aici) și a adăugat ca o parte din vina ar putea sa o aiba si o structura aflata in subordinea guvernamentală a Ministerului Transporturilor, anume ROMATSA: „Ce as dori sa va spun, ca este prematur sa ne exprimam la vinovatia unora sau altora pentru ca agentiile (de recrutare a muncitorilor) au venit in parcare cu oamenii din cauza organizarii proaste a orarului de zbor. Va dau un exemplu, au fost organizate 12 curse aeriene, sunt cazuri de doua curse la ora 14.30. In concluzie reprezentantii ROMATSA, Autoritatii Aeronautice si Aeroportul din Cluj au organizat deficitar aceste zboruri aducand in zona de proximitate a aeroportului, viitorii pasageri la aceleasi ore”. „Multumesc dle ministru”, i-a zis Orban.

Vezi si: Economistul-șef BNR, Valentin Lazea: României nu îi este permis ceea ce le este permis statelor dezvoltate .