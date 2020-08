Marcel Vela avertizeaza interlopii: Suntem cu ochii pe voi!

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat vineri, într-o conferință de presă, că va prezenta săptămânal un bilanț al acțiunilor poliției și le-a transmis interlopilor că poliția este cu ochii pe ei

„Din aceasta saptamana va vom prezenta toate actiunile care au loc in timpul saptamanii pentru ca cetatenii sa fie la curent cu toate operatiunile, misiunile MAI in combaterea infractionalitatii pentru ca acest fenomen criminogen se manifesta prin forme agresive. Cetățenii onești nu trebuie să se teamă, suntem o țară sigură. Am toleranță zero față de încălcarea legii, față de colegi care nu știu de ce baricadă se află. Am un mesaj pentru clanuri, interlopi și răufăcători: Suntem cu ochii pe voi!”, a declarat Marcel Vela.

Avocatul familiei lui Emi Pian, Cristian Caracoti, a declarat joi că liderul clanului Duduianu a murit după ce i-a fost secționată artera femurală a piciorului drept și că „cel mai important” mesaj pe care vrea să-l transmită familia este că „nu va exista război” cu rivalii care le-au ucis ruda.

Rudele au ridicat, miercuri, trupul neînsufleţit al lui Florin Mototolea, cunoscut ca 'Emi Pian' şi l-au dus la vila din Rahova. Ele au decis ca priveghiul să dureze timp de patru zile, înmormântarea urmând să aibă loc duminică.

Edi Pian, liderul clanului Duduianu, în vârstă de 39 de ani, a fost ucis, în noaptea de luni spre marți, după ce a fost înjunghiat într-un conflict între mai multe persoane, în sectorul 6 al Capitalei.

Potrivit informaţiilor din presă, Emi Pian a fost ucis de un membru al unui clan rival, în urma unei partide de barbut.

Citește și: Dialog cu scântei între Marius Tucă și Raed Arafat: ‘De ce să nu-l cunoști, când le știi pe toate?’, ‘Nu ești omul implicat direct, ca și profesionist’ .