Marcel Vela cumpara elicoptere pentru situatii de urgenta: 'Vreau ca in toate judetele sa fie locuri pentru aterizare si decolare'

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, vineri, la Timişoara, unde a participat la depunerea jurământului noului prefect de Timiş, Liliana Oneţ, că îşi doreşte ca în fiecare judeţ să existe locuri de aterizare a elicopterelor SMURD atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte. Vela a mai anunţat că intenţionează să achiziţioneze noi aparate de zbor pentru situaţii de urgenţă.

"Vreau ca în toate judeţele să fie amenajate locuri pentru aterizarea şi decolarea aeronavelor SMURD şi pe timp de zi şi pe timp de noapte. Eu cred că este necesar, vital, ca SMURD şi tot sistemul de urgenţă să fie cât mai aproape de oameni şi timpul de reacţie de la momentul unui accident sau a unei situaţii medicale grave, până la intrarea într-un spital să fie cât mai scurt. În acest sens, varianta de a avea în toate judeţele heliporturi sau locuri de aterizare este o variantă foarte simplă. Nu implică costuri suplimentare, cred că putem susţine la nivel guvernamental, autorităţile locale să le amenajeze şi evident, să găsim şi formula administrativă pentru a nu dezvolta o birocraţie excesivă pentru autorizarea lor, dimpotrivă, pentru a găsi soluţii să fie autorizate cât mai rapid, cât mai eficient şi nu cu multă birocraţie”, a declarat Marcel Vela.

Ministrul de Interne a spus că există o problemă privind resursele umane "pe linie aeronautică", că e nevoie de piloţi, mai ales că vor fi achiziţionate noi elicoptere SMURD.

"Resurse umane pe linie medicală există. Avem o problemă pe linie aeronautică, o resursă umană care lipseşte la ora actuală sunt piloţii. Am solicitat şi le mulţumesc încă o dată celor care au răspuns prezent, piloţilor ieşiţi la pensie, să revină în sistem, pentru a acoperi inclusiv pentru zona Banatului, zona Timişoarei, cu elicopterul de la Arad, zboruri şi de noapte, la fel ca în Iaşi, Craiova şi Constanţa, ca şi propuneri noi, pentru că în România se putea decola şi ateriza noaptea, vorbim de resursă umană, doar la Târgu Mureş şi la Bucureşti, deşi elicopterele sunt capabile, au toate tehnologiile pentru zbor de noapte, există turn de control, doar că nu avem suficienţi piloţi. Au acceptat să vină din rezervă acei piloţi, le mulţumesc încă o dată, dar este o soluţie, să spunem, o urgenţă de a-i chema, mai ales că vom achiziţiona mai multe elicoptere pe viitor şi atunci există măsuri care sunt complementare la aceasta, în sensul de a instrui mai multe cadre, de a face o colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale, adică piloţii de la MAI care în prezent execută misiuni de ordine publică sau de Poliţie de frontieră, să îi mutăm pe zona aeromedicală şi în locurile lor, la misiunile pe care le făcea ministerul pe Poliţie de frontieră sau ordine publică, circulaţie rutieră, să facem un acord de complementaritate cu MApN să ne susţină acest minister şi domnul ministru a fost deschis la propunerea mea cu elicoptere şi piloţi de la Armată”, a declarat Vela.

Întrebat ce trebuie să facă un pilot ieşit la pensie pentru a reveni la muncă, ca şi pilot de elicopter SMURD, Vela a spus că trebuie să facă o cerere.

"Piloţii care sunt la pensie pot să revină printr-o simplă cerere, printr-un ordin al ministrului de a-i primi înapoi. Cei patru au spus că nu îi interesează veniturile, că vin pentru România, pentru că ministrul a apelat la ei să servească patria. Nu a solicitat niciunul dintre ei să cumuleze pensia şi salariul, deşi eu mă gândesc că ar trebui să îi motivăm cumva financiar, nu doar pe ei, ci pe toţi piloţii, având în vedere competiţia care există pe această zonă a forţei de muncă, o competiţie foarte puternică. Sunt companii private fie de aviaţie, linii comerciale care oferă avantaje materiale foarte mari piloţilor. Au fost cazuri când au plecat din zona militară cu toate costurile către companii private pentru executarea de zboruri comerciale. Şi atunci am gândit să găsim soluţii să vină în sistem. Există şi varianta de a atrage mai mulţi tineri oferindu-le o şansă de carieră cu facilităţi, cu tot ce ţine de avantajele unei meserii de care România are nevoie. Şi trebuie să recunoaştem, România are nevoie de piloţi”, a declarat Vela.

Întrebat, de asemenea, dacă va muta elicopterul SMURD de la Arad la Timişoara, Vela a spus că acest lucru nu se va întâmpla, deoarece nu vrea să abuzeze de funcţia sa.

"Ca şi locaţie, cel de la Arad trebuia să fie la Caransebeş. Când am fost primar, aprobările au fost pentru Caransebeş, doar că era domnul Igaş ministru, a zis că se aprobă, a pus o virgulă şi l-a mutat la Arad. Cel mai normal ar fi trebuit să fie ori la Caransebeş, ori la Timişoara. Nu vreau să fac un abuz acum, să îl luăm la Timişoara sau la Caransebeş, pentru că eu găsesc întotdeauna soluţii constructive pozitive. Să mai aducem nişte elicoptere, decât să luăm pe cel de la Arad”, a spus Vela.

