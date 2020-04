Marcel Vela DA FLIT nemulțumiților: NU am incalcat nicio ordonanța prin deciziile de ieri

Ministrul de Interne, Marcel Vela, anunță că prin decizia de ieri, prin care românilor li s-a dat voie să meargă la Biserică după Paști și să ia lumină din fața blocului, de la forțele de ordine, nu se încalcă restricțiile instituite prin ordonanțe.

"Am înțeles că cine v-a dat această informație susține că nu se respectă restricțiile. Ce am stabilit aseară respectă restricțiile. Se duc în fața bisericii doar cei sub 65 de ani. În fața bisericii stau ca la magazin, la distanță. Există oameni de ordine ai bisericii cu banderolă albă pe mână, ca la un miting la care organizatorul e obligat să aibă baderolă albă pe mână. Am vorbit cu reprezentanții bisericii să aibă forțe de ordine, că nu e corect să organizăm noi oamenii, cu poliția sau jandarmeria.

La lumină nu se încalcă nicio regulă. În seara de Înviere, oameni nu merg la biserică după Lumina Sfăntă. Preotul ține slujba singur în biserică. Nimeni nu se duce la biserică ca să ia lumină. La sate, voluntarii și preoții vor merge din casă în casă, iar la bloc se va duce lumina la scări. Nu se încalcă nici ordonanță, oamenii nu stau în grupuri mai mari de trei", a declarat Vela.