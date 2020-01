Marcel Vela, declaratii despre evenimentul de la Academia de Politie

O tânără, A. P., s-a înscris la Academia de Poliția, a susținut examenele de admitere și a fost respinsă, deși ar fi trebuit să fie declarată promovată în urma examenului. Mama tinerei a sesizat ministrul Afacerilor Interne care a dispus un control în urma căruia spusele fetei s-au adeverit.Potrivit ministrului Afacerilor Interne, tânăra a picat examenul pentru că „s-a depășit spațiul alocat” răspunsului."Noi toți am fost extrem de încântați de rezultatele acțiunii pe care am întreprins-o în urma unei sesizări. În instituțiile statului se pot întâmpla și minuni. (...) Conducerea MAI a fost sesizată de mama fetei cu privire la unele nereguli în corectarea lucrării de la admiterea la Academia de Poliția de Frontieră. Corpul de control a verificat și a constatat ca întemeiată sesizarea și am luat măsurile necesare pentru înmatricularea domnișoarei în anul I. Unele răspunsuri corecte au fost anulate pe motiv că s-a depășit spațiul alocat", a explicat Marcel Vela în presa televizată în urmă cu puțin timp.Sursă foto: Facebook/Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”