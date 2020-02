Marcel Vela descrie scene din Romania desprinse din serialul 'Escobar': cum se face contrabanda la granița

Ministrul de Interne, Marcel Vela, susține că în pădurile din nordul României au fost găsite mai multe deltaplane abandonate, iar suspiciunea este că erau folosite la contrabandă, aparatele nefiind detectabile pe radar. Scenele descrise de Marcel Vela seamănă cu cele din celebrul serial ”Escobar”, cel care folosea deltaplanul pentru a-și transporta drogurile.

”Există contrabandiști care inventează tot felul de variante de a traversa granița. Poliția de Frontieră este la datorie, am fost întrebat de un elicopter ușor care a trecut granița anul trecut. Nu am fost eu ministru atunci și nu știam despre ce este vorba, dar o să aflu, evident, pentru că mâine o să întreb despre acest caz. Vreau să vă spun că am găsit în pădurile din nordul României deltaplane părăsite, care s-au folosit cel mai probabil la contrabandă. Specialiștii vor găsi o soluție, pentru că trebuie să oprim această contrabandă. Aparatele de zbor care nu se văd pe radar, pot fi identificate prin alte metode, aparate, pe care noi le vom implementa în viitor. Sunt scanere cu termoviziune care pot depista deltaplanul.” a spus Marcel Vela.