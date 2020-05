Marcel Vela, despre lista relaxarilor: Finalizata, dezbatuta și aprobata saptamana viitoare

Ministrul Afacerilor Interne a anunţat, duminică seara, că lista cu măsuri pentru prima etapă de relaxare va fi finalizată din punct de vedere juridic, dezbătută şi apoi aprobată în următoarea săptămână. Într-o postare pe Facebook, Marcel Vela a precizat că oricine doreşte să transmită sugestii în acest sens o poate face la adresa propuneri.relaxare@ms.ro, cât şi […] The post Marcel Vela, despre lista relaxărilor: Finalizată, dezbătută și aprobată săptămâna viitoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.