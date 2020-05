Marcel Vela e mai prudent decat Klaus Iohannis: Eliminarea declarației pe propria raspundere din 15 mai reprezinta o dorința, nu o certitudine

Președintele Klaus Iohannis a anunțat luni că nu va mai prelungi starea de urgență și că începând cu data de 15 mai, România va intra în stare de alertă. În interiorul localitățiilor „nu va mai fi nevoie să declarăm în prealabil unde mergem”, a declarat șeful statului.

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat luni, într-o declarație la Antena 3, că o „explozie” a numărului de infectări ar putea să pună în pericol „perspectiva optimistă” legată de dispariția declarațiilor pe propria răspundere.

„Noi ne dorim sa nu aiba nimeni nevoie de declaratii, daca nu vor creste cazurile. Mai sunt doua saptamani pana la aceasta decizie si ne dorim toti din tot sufletul sa nu fie o explozie a numarului de cazuri care sa puna in pericol perspectiva optimista la are ne gandim cu totii si dl Presedinte si Guvernul si cetatenii”, a declarat Marcel Vela, întrebat dacă este posibil să mai fie nevoie de declarații pe propria răspundere după 15 mai. „Noi avem in analiza si dorim sa nu mai fie declaratii decat in zonele carantinate”, a adăugat Vela.

