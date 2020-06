Marcel Vela face ANUNȚUL dupa scenele de o cruzime ieșita din comun: Vom inființa poliția animalelor

E ministrul care a girat cele mai dure restricții din România post -decembristă, dar și ministrul care a impus amenzi colosale, care au atras atenția presei internaționale, însă Marcel Vela are o latură sensibilă. Acesta este un mare iubitor de animale și spune că are patru câini și un al cincilea de care are grijă. Ieri, Marcel Vela a anunțat că a MAI a luat în grijă un cățel aruncat la gunoi. Animaluțul abandonat a fost botezat Max și e deja mascota de la Interne. Gestul lui Vela vine după ce la începutul acestei săptămâni un copil a ucis un câine cu o sapă și a pus filmarea pe internet.

"Noi trebuie să protejăm viața animalelor. În proiectul pe care l-am promovat în luna ianuarie și pe care l-am oprit din cauza pandemiei, aveam în plan înființarea poliției animalelor în cadrul poliției de ordine publică. Transmit un mesaj către cei care au apucături de acestea către animale, ministrul de Interne îi atenționează să respecte viața", a declarat Vela.