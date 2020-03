Marcel Vela i-a cerut șefului Poliției Romane verificari in cazul umilirii Sorinei Pintea

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, anunţă că i-a cerut şefului Poliţiei Române să dispună verificări după ce fostul ministru al Sănătăţii a fost supusă unei umilinţe marţi seara. Pintea a fost dusă la Policlinica MAI în cătuşe, deşi starea acesteia de sănătate este foarte gravă. Mai mult, presa a fost anunţată că Sorina Pintea va fi The post Marcel Vela i-a cerut șefului Poliției Române verificări în cazul umilirii Sorinei Pintea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.