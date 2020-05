Marcel Vela ii numeste 'eroi' pe romani: 'Urmeaza o perioada grea. Suntem cu totii ctitori la o pagina importanta din istoria Romaniei'

Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a transmis un mesaj românilor cu doar trei zile înainte de finalul stării de urgenţă. Acesta îi numeşte eroi pe românii care au respectat restricţiile din ultimele două luni, dar face un apel la populaţie să fie în continuare vigientă, chiar dacă restricţiile vor fi ridicate. "Suntem cu toţii ctitori la o pagină importantă din istoria României", afirmă Vela.

"Aş dori să mulţumesc fiecăruia dintre dvs pentru efortul, pentru tot ceea ce ati facut pentru ca in aceste doua luni de zile sa fim responsabili, prevazatori si sa avem grija de sanatatea noastra si a celor dragi. Stiu ca nu a fost usor, ca ati depus efoturi pentru a va proteja pe cei dragi si a avea grija de cei din jurul dvs. Trebuie sa transmitem un gand pios si condoleante celor care au pierdut pe cei dragi. Dar in acelasi timp trebuie sa ne bcuuram ca multi romani sunt astazi printre noi si se bucura de viata datorita dvs.

Fiecare ati fost un erau, fie ca ati fost medici in prima linie si ati salvat oameni, fie ca ati fost in fortele de ordine si ati protejat cetatenii si bunurile, fie ca ati suferit in zone de carantina sau ati stat in izolare, fie ca ati lucrat intr-o brutarie si ati framantat painea cea de toate zilele sau ati condus un autobuz de transport public ori trudit la locul de munca. Fiecare din dvs. sunteţi un erou. Impreuna am reusit ca Romania sa fie azi la un nivel epidemiologic apreciat la nivelul UE, comparativ cu alte state care au pornit de la acelasi nivel cu noi la sfarsitul lunii februarie. Urmeaza o perioada grea. Trebuie sa o gestionam la fel de atenti, pentru ca este pacat sa stricam ceea ce am realizat in aceste doua luni.

Eroi ati fost si dvs parintii si bunicii care ati stat acasa si ati explicat copiilor si nepotilor dvs de ce trebuie sa stea sa se pazeasca de o boala necunoscuta, sa nu se bucure de soare sau sa nu mearga in vacanta de 1 mai la mare. Sau unii dintre dvs ati suferit nemergand la biserica sau in alte locuri in care va simteati bine si va bucurati de cei din jurul dvs.

Toate aceste eforturi trebuie sa le analizam, sa le cantarim si sa decidem impreuna ca trebuie sa fim extrem de vigilenti, extrem de responsabili in continuare, pentru ca acest virus nu ia pauza, nici nu se odihneste, nici nu intra in vacanta. Ma bazez pe efortul fiecaruia dintre dvs ca in continuare vom avea grija de sanatatea celor dragi si de sanatatea tuturor. Suntem cu totii ctitori la o pagina importanta din istoria Romaniei. Va multumesc tuturor pentru efort, daruire si patriotism. Dumnezeu sa binecuvânteze România! Multă, multă sănătătate!", a afirmat Marcel Vela, la finalul declaraţiei de presă în care a anunţat Ordonanţa Militară nr. 11/2020.